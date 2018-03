Trump ließ „fantastische“ Mauern auf sich wirken

„Wenn man kein Mauersystem hat, hat man kein Land“, diese Botschaft hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag an die Gegner der geplanten Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko gerichtet. Erstmals ließ sich der US-Präsident Mauerprototypen zeigen, die in der Nähe von San Diego (US-Staat Kalifornien) stehen. Auf beiden Seiten der Grenze kam es während des präsidialen Besuchs zu Protesten. Es wurden Schilder mit Aufschriften wie „Baut Brücken, keine Mauern“ in die Höhe gehalten. Trump zeigte sich begeistert und bezeichnete die Arbeit der Planer als „fantastisch“.