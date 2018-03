Ex-„Heute“-Chef Ainetter wird Ministeriumssprecher

Ainetter sorgte 2010 mit umstrittenem Fritzl-Interview für Aufsehen

Ainetter studierte in Innsbruck Germanistik und Philosophie und begann seine journalistische Karriere in der Lehrredaktion des verstorbenen Aufdeckerjournalisten Alfred Worm. Ainetter war in Österreich im Herbst 2010 einer breiteren österreichischen Öffentlichkeit mit einem Interview mit Josef Fritzl bekannt geworden, das in Justizkreisen für Verärgerung sorgte und ihm eine Anzeige bescherte. Der Reporter war dabei offenbar von einem Anwalt des verurteilten Inzesttäters von Amstetten als Mitarbeiter ausgegeben worden und dürfte so in die Verhörzone des Gefängnisses gelangt sein. Er wurde wegen unerlaubter Kontaktaufnahme mit einem Häftling angezeigt.