Frederic von Anhalt entadelt seinen Adoptivsohn

Ob und wenn ja, welche Rolle der flotte Ferdinand in dem Skandal spielt, weiß Frederic so genau nicht. Fakt ist: Frances McDormands Preis geriet beim Governor‘s Ball in die Hände eines Möchtergern-Produzenten, der sich damit in einem „Das ist meiner“-Video aufspielte. Fakt ist auch: Ferdinand taucht in dem Video hinter „Oscar-Räuber“ Terry Bryant auf.