Nakhane: Mit futuristischem Pop gegen die Angst

Hast du hier noch Songideen deines Debüts „Brave Confusion“ aus dem Jahr 2013 verwendet, oder sind alle Songs taufrisch?

Beides. Als ich mit dem Debüt fertig war, hatte ich schon die nächsten Ideen. Ich spiele damals viele Gigs und begann die Folk-Szene in Südafrika zu hassen. (lacht) Sie war einfach nicht authentisch und klanglich sehr limitiert. Als ich also wieder neu schrieb, reagierte ich auf meine Vorstellung von Authentizität. Die Akustikgitarre musste weg, ich hatte aber kein Geld für eine E-Gitarre. So musste ich den Akustiksound mit einem Musikprogramm dreckiger klingen lassen. Die Prä-Produktion für „You Will Not Die“ begann schon im März 2013 – es war wirklich eine lange Reise bis hierher. Es gab viele Songs, die ich dann zurückließ, weil sie nicht passten. Manche sind halbfertig und kommen vielleicht wieder, andere werden verschwinden. Dann schrieb ich ein Buch, drehte einen Film und machte eine EP – und all das floss in dieses Album ein. Ich schrieb viele Lyrics um, weil ich neue Eindrücke hatte und veränderte auch so manche Strukturen der Songs. Die Texte auf meinem Debüt waren eher dadaesk, ich habe dort viel herumgeschnitten und gekürzt. Dieses Mal wollte ich einfach linearer schreiben. Nicht predigend, aber wenn du sie liest, sollen sie einen zusammenhängenden Sinn ergeben. Das dauerte natürlich länger. Ich schrieb Songs am Piano, wechselte dann zu elektronischen Instrumenten und von dort an die Gitarre. Ich habe unheimlich viel experimentiert, bin immer vor- und zurückgegangen und die Demos sind teilweise total anders als das Endergebnis. Manchmal hätte ich mich fast selbst darin verheddert. (lacht)