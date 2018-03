Bettina Rausch übernimmt Leitung der ÖVP-Akademie

„Wir werden diese Kaderschmiede weiter ausbauen“

Die neue Präsidentin will etwa die im Wahlkampf begonnenen „Österreich-Gespräche“ fortführen und als Ort der Diskussion über Schwerpunkte der politischen Arbeit der neuen Volkspartei in Parlament und Regierung ausrichten. Zur „Reflexion und Innovation“ sollen diese Gespräche für alle Interessierten offen sein. Außerdem würden im Rahmen von sogenannten Trial Days Interessierte eingeladen, die ÖVP und ihre Werte näher kennenzulernen. „Viele Talente der neuen Volkspartei sind in der Politischen Akademie groß geworden. Wir werden diese Kaderschmiede weiter ausbauen und sie mit den besten Köpfen von außen verknüpfen“, so Rausch.