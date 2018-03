EU kämpft um Ausnahme: „Wir sind keine Bedrohung“

Die EU bereitet zwar Gegenmaßnahmen auf die von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag erlassenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren vor, versucht aber gleichzeitig einen drohenden Handelskrieg mit fatalen Folgen für die Wirtschaft zahlreicher Mitgliedsstaaten abzuwenden. So versucht die EU-Kommission eine Ausnahmeregelung für europäische Produkte auszuverhandeln. „Wir sind Verbündete der USA und keine Bedrohung“, betonte der Vizepräsident der Kommission, Jyrki Katainen, am Freitag.