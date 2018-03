Trump verhängt Strafzölle für Aluminium und Stahl

Die USA verhängen weltweite Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent. Ausgenommen werden zunächst nur die Nachbarn Mexiko und Kanada, wie Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington bekannt gab. Zugleich richtete er einen Appell an Unternehmer aus aller Welt, in die USA zu kommen. „Es wird keine Steuern auf Produkte in den USA geben“, sagte er. Die neuen Zölle wecken nun die Furcht vor einem Handelskrieg, besonders Deutschland fürchtet um seine Exporte. Aber auch Vertreter der EU hatten sich kritisch geäußert und ihrerseits mit Handelsbeschränkungen gedroht.