Busse halten in Linz-Urfahr nur für Aussteiger

„Wir brauchen Ausbau, keine Einschränkung“

Was Grünen-Mobilitätssprecher Klaus Grininger auf die Palme bringt: „Gerade in Zeiten von Stau- und Luftproblemen brauchen wir einen Ausbau und keine Einschränkung der Öffis.“ Für ihn ist das eine völlig absurde Maßnahme, nachdem 2016 sein Antrag im Gemeinderat, die Regionalbusse stärker zu bewerben, den Linzern quasi „schmackhaft“ zu machen,noch einstimmig angenommen wurde. Grininger versteht auch nicht, warum Fahrgäste aussteigen dürfen, jedoch nicht einsteigen. „Wenn ohnehin jemand aussteigt, ist die Zeitersparnis gleich Null. Ich fordere Verkehrsstadtrat Hein auf, dass er beim OÖVV interveniert“, so der Mobilitätssprecher der Grünen.