Posting-Affäre: Druck auf Welser Pressechef steigt

Hoffnung auf Anzeige

Laut Adolf Wöss vom Landespolizeikommando können Experten Zugriffe von außen mühelos nachweisen. Jungreithmair hofft inzwischen auf baldige Reaktion Aichingers in Form einer Anzeige: „Als leitender Beamter muss es in seinem Interesse sein, die Sache rasch zu klären. Nur so kann der Image-Schaden für die Stadt gering gehalten werden!“