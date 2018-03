Sechs Monate Wartezeit auf ÖBB-Entschädigung

Ein Kabelbrand am Bahnhof Wien-Meidling sorgte im Juli 2017 für Chaos im Bahnverkehr. Betroffen davon war auch Erika L., die von Wien heim nach Innsbruck reisen wollte. „Der Railjet fiel aus, der Folgezug war völlig überfüllt und lange verspätet“, so die Leserin. Sie wandte sich daraufhin an den ÖBB-Kundenservice, von dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr eine Entschädigung zusteht. Erhalten hat die Tirolerin diese jedoch ein halbes Jahr lang nicht. Nach vielen E-Mails und Briefen wurde im Oktober versprochen, den Fall an die Buchhaltung weiterzugeben, passiert ist aber nichts. Weshalb sich Frau L. im Dezember empört an uns wandte.