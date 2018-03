„GroKo“: Maas statt Gabriel als SPD-Außenminister

Der bisherige Justizminister Heiko Maas (SPD) soll in der neuen deutschen Regierung Außenminister werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen der Sozialdemokraten in Berlin. Maas wäre damit Nachfolger von Sigmar Gabriel (SPD). Dieser hatte zuvor mitgeteilt, der neuen Regierung nicht mehr anzugehören. Er selbst sei am Donnerstag von der Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles und dem Parteivorsitzenden Olaf Scholz entsprechend informiert worden. Für den 58-Jährigen gehe damit die Zeit leitender politischer Funktionen in seiner Partei zu Ende, wie er am Donnerstag auf Twitter erklärte.