Transporter kracht in Pkw - Frau bei Crash getötet

Zu dem tragischen Verkehrsunfall kam es Mittwochfrüh um 6.30 Uhr in der Gemeinde Reichersberg im Ortsteil Hübing. Ein 45-Jähriger aus St. Martin am Inn war mit seinem Transporter auf der Anitesenhofener Landesstraße unterwegs. Im Ortsbereich Hübing überholte der 45-Jährige in einer leichten Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Pkw.