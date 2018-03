Rauchverbot: Antrag auf Volksabstimmung abgelehnt

Der Plan ist klar: SPÖ, Neos und die Liste Pilz wollen unter allen Umständen verhindern, dass ab 1. Mai weiterhin in Österreichs Lokalen geraucht werden darf. Bei einer Ausschusssitzung Dienstagvormittag in Wien brachte Ex-Gesundheitsministerin Rendi-Wagner (SPÖ) einen Antrag auf eine Volksabstimmung ein. Dieser wurde aber mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ abgelehnt. Beschlossen wurde von den Regierungsparteien hingegen der Antrag auf Aufhebung des generellen Rauchverbots in der Gastronomie. Damit ist der Weg für den Beschluss in einer der nächsten Nationalratssitzungen frei.