Rauchverbot: Klare Mehrheit für Volksabstimmung

Exakt 71 Prozent plädierten in der Umfrage des Instituts „Unique research“ für das Nachrichtenmagazin „profil“ für eine Volksabstimmung über ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie. Wenig überraschend ist die Forderung nach einem Votum bei den SPÖ-Wahlern am größten, aber auch bei den FPÖ-Wählern gibt es eine Mehrheit für eine Volksabstimmung.