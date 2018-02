Rauchverbot: ÖVP und FPÖ bringen Aufhebung ein

Landeshauptleute überwiegend für Rauchverbot in der Gastronomie

Ab Mai würde eigentlich ein komplettes Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft treten. ÖVP und FPÖ haben sich jedoch in ihrem Regierungsprogramm - auf Drängen der Blauen - darauf festgelegt, dieses wieder aufzuheben. Das aus Protest dagegen gestartete Volksbegehren "Don't Smoke" stößt schon vor der eigentlichen Eintragungswoche auf enormes Interesse. Auch die Landeshauptleute sprachen sich zuletzt überwiegend für ein Rauchverbot in der Gastronomie aus, der schwarze Tiroler Landeschef Günther Platter trat erst am Wochenende für eine Volksabstimmung ein. Auch andere ÖVP-Granden machen sich für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie stark. Bisher haben mehr als 375.000 Österreicher das Volksbegehren unterschrieben.