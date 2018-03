Landtagwahl Kärnten: 15 Gemeinden sind nicht rot

Darüber können die SP-Funktionäre nur milde lächeln. Sie heimsten in Zell 62,85 Prozent ein, in Eisenkappel 59,77 und in St. Jakob im Rosental immerhin noch 58,75. Zell dürfte auch den Neos gefallen: Dort hätten sie mit 10,06 Prozent locker die Hürde geschafft – aber nur dort. Auch die Liste Erde überzeugte bloß in Villach mit knapp 5 Prozent. Den anderen Parteizwergen ist das nirgendwo gelungen. „Fair“ ging sogar in Hermagor, Heimat von Frontfrau Marion Mitsche, mit nur 0,44 Prozent baden.