Kärnten-Wahl: „Kontinuität, keine Experimente“

Der ÖVP war dies in Kärnten schon die längste Zeit bewusst, sie versteckte ihren Spitzenkandidaten Christian Benger im Wahlkampf so gut es nur ging. Werbetafeln und auch Briefe an die Haushalte waren viel mehr auf Bundeskanzler Sebastian Kurz, die türkisen Minister und die Arbeit der Regierung in Wien fokussiert.