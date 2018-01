NÖ: ÖVP holt Absolute, FPÖ kann Mandate verdoppeln

Mikl-Leitner mit besserer Premiere als Vorgänger Pröll

Niederösterreich ist mittlerweile "DAS schwarze Kernland". Inklusive der Landtagswahl 2018 sich die ÖVP in zwölf der 16 Landtagswahlen seit 1945 mehr als die Hälfte der Stimmen - und in zwei Fällen hielt sie trotz 40er-Resultaten die absolute Mehrheit der 56 Landtagsmandate. Die NÖ VP war also 14 von 16 Perioden mit einer absoluten Mehrheit im Landtag ausgestattet. Tatsächlich einen Koalitionspartner brauchte die Volkspartei nur von 1993 bis 2003 - das war die SPÖ, und Pröll behielt auch danach freiwillig schwarz-rote Arbeitsübereinkommen bei. Zum Vergleich: Bei der ersten Landtagswahl mit Pröll als Spitzenkandidat 1993 verlor die ÖVP 3,37 Prozent und kam auf 44,23 Prozent. Mikl-Leitner erreichte bei ihrem ersten Antreten also ein weitaus besseres Ergebnis als ihr Vorgänger.