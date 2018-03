Bei Kältewelle heizten wir um 40 Prozent mehr ein

Ein Allzeithoch beim Fernwärmeverbrauch verzeichnete die Linz AG am Mittwoch in der Früh: Bei einer Außentemperatur von - 12 Grad wurde eine Wärmeleistung von 502 Megawattstunden erzeugt, am Donnerstag lag die Leistungsspitze immer noch bei 494 MWh. Insgesamt war der Fernwärmebedarf in der Landeshauptstadt drei Tage lang um 40 Prozent erhöht.