1,5 Mio. Adeliepinguine auf Südpol-Inseln entdeckt

Eine überraschende Entdeckung haben Wissenschaftler am Südpol gemacht: Auf den abgelegenen Danger Islands im Osten der Antarktischen Halbinsel fanden sie Kolonien von insgesamt 1,5 Millionen Adeliepinguinen. Nur 160 Kilometer westlich des Archipels gehe diese Art wegen der Eisschmelze zurück, heißt es in dem in der Zeitschrift "Scientific Reports" erschienenen Artikel.