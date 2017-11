Wien: Anti-Terror-Blöcke unter Weihnachtsdeko

Bei dem Attentat am 19. Dezember in Berlin war der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen auf einem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Dabei kamen zwölf Personen ums Leben, Dutzende weitere wurden teils schwer verletzt. Dem Täter gelang die Flucht, ehe er einige Tage danach in Italien von der Polizei erschossen wurde.