In Autowaschanlagen mit Legionellen infiziert

Gefährliches Bakterium

Das Bakterium Legionella pneumophila ist Erreger einer schweren und manchmal tödlich verlaufenden Lungenentzündung. Infektionsgefahr besteht vor allem für ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem überall dort, wo sich warmes Wasser mit Luft vermischt, also etwa in Autowaschanlagen, Whirlpools, Saunen und in der Nähe von Springbrunnen.