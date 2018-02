Kurz fordert von Putin Ende des Blutvergießens

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will angesichts der dramatischen Lage in Syrien Russland zur Verantwortung ziehen. "Es ist eine furchtbare Situation, Russland hat eine Verantwortung mitzuwirken, dass das Blutvergießen dort beendet wird", betonte Kurz am Mittwoch vor einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau.