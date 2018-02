Wozabal neu: Die Waschmaschinen laufen rund

Auf der Firmen-Homepage wurde der Schriftzug in „Wozabal Miettex“ verwandelt, am Fuhrpark und an Gebäuden ist alles unverändert: Nach der Pleite ist der Textilreiniger mit Standorten in Linz, Enns und Lenzing Teil der Wiener Traditionsfirma Salesianer. Mitarbeiter werden dringend gesucht.