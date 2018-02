CDU stimmt für „GroKo“, jetzt Warten auf SPD-Votum

In Deutschland ist eine weitere Hürde auf dem Weg Richtung große Koalition überwunden: Am Montag stimmten Delegierte der CDU auf ihrem Parteitag in Berlin mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit der SPD. Damit bleibt das Mitgliedervotum der SPD die letzte Hürde auf dem Weg zu einer "GroKo"-Neuauflage. Die Abstimmung läuft noch bis zum 2. März, zwei Tage später soll das Ergebnis vorliegen. CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte nach dem Votum an die SPD, nun ebenfalls den Weg für die Bildung einer Regierung freizumachen. "Ich hoffe einfach, dass auch viele SPD-Mitglieder die Verantwortung verspüren, dass Deutschland eine gute Regierung braucht", sagte Merkel am Montag in einem Interview mit dem Fernsehsender RTL.