„GroKo“-Einigung: Schulz tritt als SPD-Chef ab

Erstmals Frau an Spitze der SPD

Schulz sagte, es gebe nun einen Generationswechsel in der Parteiführung, zum ersten Mal in der Parteigeschichte werde zudem eine Frau an der Spitze stehen. Wenn die SPD nach dem geplanten Mitgliederentscheid in die Regierung geht, solle es einen außerordentlichen Parteitag zur Wahl von Nahles geben. Die Entscheidung wird am 4. März fallen, wenn das Ergebnis der SPD-Abstimmung veröffentlicht wird.