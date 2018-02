Putzen genauso schädlich für Lunge wie Rauchen

Wie gefährlich ist das Putzen mit chemischen Reinigungsmitteln für den menschlichen Körper? Dieser bislang nicht zufriedenstellend beantworteten Frage sind jetzt Forscher der Universität Bergen in Norwegen nachgegangen. Das schockierende Ergebnis der ersten Langzeitstudie: Wer regelmäßig bestimmte Chemikalien benutzt, könnte genauso gut eine Packung Zigaretten am Tag rauchen. Am stärksten betroffen von den Risiken sind Frauen, vor allem jene, die auch beruflich ihr Geld mit Putzen verdienen.