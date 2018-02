„Wir akzeptieren Kosovo als unabhängigen Staat“

Strache hatte zuletzt für Aufregung gesorgt, weil er über den seit 2008 unabhängigen Kosovo in einem Interview mit der Belgrader Zeitung "Politika" gesagt hatte, dieser sei "zweifellos ein Teil Serbiens". Der FPÖ-Chef ließ dies zunächst über seinen Sprecher dementieren, das Zitat in dem schriftlich geführten Interview lag allerdings schwarz auf weiß vor. Balkan-Experten und Vertreter der anderen Parteien äußerten sich entsetzt über die Aussage und warfen der FPÖ quasi Zündeleien in der Region vor.