Strache: „Der Kosovo ist ein Bestandteil Serbiens“

Serbien sei einer der wichtigsten Staaten in der Region und bürge für Frieden und Stabilität, so Strache. Die Beziehungen zwischen Österreich und Serbien seien bereits jetzt gut und müssten in der Zukunft weiterentwickelt und vertieft werden. Er lobte auch die Integration der serbischen Diaspora in die österreichische Gesellschaft. Sie würde ihren Beitrag zu einer guten Gegenwart und Zukunft Österreichs leisten.