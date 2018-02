Strache: „Für Serbien ist Kosovo Teil Serbiens“

Kneissl: "Anerkennung des Kosovo durch Österreich außer Zweifel"

Auch die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl hat am Montag bestätigt, dass für sie die Anerkennung des Kosovo durch Österreich außer Zweifel steht. "Das ist eine unumstößliche Tatsache, das ist so und kann nicht geändert werden." Gleichzeitig wies Kneissl darauf hin, dass der völkerrechtliche Status des Kosovo innerhalb der EU nicht vollkommen geklärt sei. So wird das kleine Land, das am Samstag sein zehnjähriges Unabhängigkeitsjubiläum begeht, von fünf der 28 Mitgliedsstaaten nicht anerkannt.