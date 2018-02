Der Charmeur mit seiner Harmonika

Mit dem „Kufsteinlied“ fängt es an: „Kennst du die Perle, die Perle Tirols?“ Helmut Juhart hat die zünftige Steirische mit und geht mit kräftigem Tenor voran, wunderbar begleitet von einer illustren Runde, die ein paar Juchezer einstreut. So wie am Himmel über Graz-Sankt Peter die Sonne, so lachen heute am Anton-Jandl-Weg die Gemüter. Denn Juhart ist ein wahrer Charmeur vor dem Herrn.