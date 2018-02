Björgen führt Norwegen zu Gold in Damen-Staffel

Björgen setzte sich mit Nilsson im Windschatten in dem 4-x-5-km-Rennen bald nach Beginn des Schlussabschnitts von der Russin Anna Netschajewskaja ab. Die unter olympischer Flagge antretenden Athletinnen aus Russland hatten von Beginn an die Spitze gebildet. Im Finish holte Björgen gleich nach dem letzten, steilen Anstieg in der Abfahrt einen kleinen Vorsprung heraus. Das reichte, Nilsson kam als stärkere Sprinterin nicht mehr heran. Für die Russinnen gab es Bronze (+43,3) vor Finnland (1:02,6).