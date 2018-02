Auch „Playboy“-Model gibt nun Affäre mit Trump zu

Die heute 46-jährige McDougal berichtete dem "New Yorker", sie habe Trump im Juni 2006 in der "Playboy Mansion" von Magazingründer Hugh Hefner in Los Angeles kennengelernt. Dort wurde damals eine Folge von Trumps Reality-Serie "The Apprentice" gedreht. Ihre Beziehung zu Trump habe über neun Monate hinweg gedauert, berichtete das Magazin unter Berufung auf handschriftliche Aufzeichnungen McDougals.