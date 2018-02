Raiffeisen-Banker: „Zufall, dass wir vorne lagen“

Am 15. Prozesstag im Buwog-Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte hat Richterin Marion Hohenecker, wie angekündigt, den mitangeklagten Ex-RLB-OÖ-Vorstand Georg Starzer in den Zeugenstand gerufen. Dieser bekannte sich nicht schuldig und versuchte, seine Rolle beim Kauf der Bundeswohnungen im Jahr 2004 herunterzuspielen. Zudem erklärte er, dass das Österreich-Konsortium (bestehend aus Immofinanz und Partnern) am Ende des Bieterverfahrens "zufällig vorne gelegen" sei. Die Anklage geht davon aus, dass Informationen über die Angebotssumme des Mitbewerbers CA Immo im Vorfeld ans Konsortium weitergegeben wurden und durch dieses Insiderwissen das Verfahren manipuliert wurde - wofür letztlich Schmiergeld geflossen sein soll.