Kooperationspreis für Gemeinde-„Musketiere“

In Kolsass wurde eine gemeinsame Volksschule errichtet, in Weer eine gemeinsame Hauptschule, außerdem gibt‘s eine gemeinsame Kinderkrippe, Mittags- und Nachmittagsbetreuung in Weer. Kolsass und Weer haben ein gemeinsames Gewerbegebiet umgesetzt: Betriebe haben sich angesiedelt und Arbeitsplätze geschaffen, die Kommunalsteuern werden geteilt. „So eine Zusammenarbeit ist beispielhaft“, fand auch Franz Hauser, Vizepräsident des Tiroler Gemeindeverbandes. Tratter: „Alle Projekte, die heuer eingereicht wurden, zeigten, wie wichtig es ist, ideelle Ressourcen zu bündeln. Kooperationen sind sinnvoller als von oben verordnete Zwangsfusionen.“