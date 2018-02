Strache macht wieder Werbung mit dem Kreuz

Das fast schon wieder in Vergessenheit geratene Burka-Thema ist in der Nacht auf Freitag von dem für Sport und Beamtenfragen zuständigen Vizekanzler erneut in Erinnerung gerufen worden. Zwei Stunden bevor Strache "mit Familie auf 1700 Metern in einer Tiroler Berghütte" einkehrte, startete der FPÖ-Chef eine Kampagne "gegen die Unterdrückung von Frauen mit allen Mitteln".