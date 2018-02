Burka-Millionär attackiert Kanzler Kurz

Heftige Kritik an Kurz

Als der Burka-Aktivist dann aber versuchte, ins Bundeskanzleramt zu gelangen, wurde er von den Beamten vor Ort daran gehindert. Nekkaz erklärte daraufhin, er werde dem Bundeskanzler einen Brief schreiben. Kurz weigere sich an der Diskussion teilzunehmen, kritisierte der streitbare Geschäftsmann zugleich. Das würde zeigen, dass der Kanzler "nicht an demokratischen Werten interessiert ist".