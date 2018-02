Abhör-Affäre: Der geheime Spionageabwehr-Bericht

Strache lässt sich nicht beirren

Strache hat am Samstag gegenüber krone.at zu der Causa Stellung bezogen und meinte: "Die SPÖ und einige unseriöse Medien wollen den Abhörskandal und den Einbruch in mein Büro bagatellisieren und ins Lächerliche ziehen. Diese Vorgangsweise ist anscheinend immer die gleiche, wenn es um die FPÖ geht. Hier ist offensichtlich alles erlaubt - auch wenn es um die Verdrehung von Fakten und die Verbreitung von Lügen geht. Bei einem betroffenen SPÖ-Politiker würde man hier längst eine Staatskrise ausrufen, die Empörung wäre groß. Doch ich lasse mich davon weder beirren noch in meiner Arbeit für Österreich aufhalten."