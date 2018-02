AfD will künftig eigene Nachrichten machen

Die deutsche AfD will ihre Kommunikation künftig über einen eigenen "Newsroom" steuern und dabei selbst Nachrichten anbieten. Fraktionschefin Alice Weidel sagte dem Magazin "Focus", das Vorhaben sei "eine innovative Zeitenwende in der Bundesrepublik". Grund für die PR-Offensive ist demnach die Missachtung oder negative Darstellung der AfD in vielen Medien. "Solange die AfD von vielen Medien ignoriert oder mit Fake News gezielt schlechtgemacht wird, kann es nur diesen Weg geben", sagte Weidel.