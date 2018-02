Wadltreiber verteilt Liebe auf mehrere Frauen!

Das reichte für eine Frau gar nicht aus

Musik wurde dem Sänger (sein neues Album „Edelweisspirat“ erscheint Mitte Februar) in die Wiege gelegt. Der Frauenschwarm hat mit fünf Jahren Trompete gelernt. Bedeckt hält er sich, wenn es um seinen Beziehungsstatus geht: „Ich habe so viel Liebe zu geben, das reicht für eine Frau ja gar nicht aus“, lacht Leitold. Vielleicht ist das ein Grund, warum der Wadltreiber am Rosenmontag nach seinem Auftritt mitfeiern wird: „Es geht doch nix über Girls in feschen Dirndlkleidern.“