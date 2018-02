Wie Schulen und Betriebe um den Nachwuchs buhlen

Großes Interesse an Sport-HAK und Co.

Etwas mehr als 50 Prozent der Jugendlichen entscheiden sich für eine weiterführende Schule. Und da schauen die Familien mittlerweile sehr genau auf das Angebot. Spezialisierung lautet das Zauberwort. Sprachen, IT, Mode – die Auswahl ist riesig geworden. Jüngstes Beispiel: die HAK Telfs bietet ab Herbst den Schwerpunkt Sport- und Eventmanagement an. „Das Interesse ist riesig.“, bestätigt Direktor Wolfgang Haupt im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Ein starkes Profil sei im Wettbewerb eine Notwendigkeit geworden, betont Haupt. Ohne Spezialisierung tun sich Schulen oft schwer. Das gilt für Einrichtungen wie Handelsschulen besonders. Sie stehen nicht nur in starker Konkurrenz mit anderen Schulen, sondern auch mit der Lehre. Palfrader: „Von einem Auslaufmodell kann aber nicht die Rede sein.“ Der Telfer Direktor sieht die praxisnahe Handelsschule auch als gute Vorbereitung auf eine Lehre.