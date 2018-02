Schlüssel vergessen: 10 Euro Strafe für Asylwerber

Mit einer ungewöhnlichen Erziehungsmaßnahme hat sich eine Asylhausbetreuerin in Wilhering in Oberösterreich den Zorn eines ehrenamtlichen Helfers zugezogen. Sie hatte einem afghanischen Schützling, der sich versehentlich aus der Wohnung ausgesperrt und die Frau dann grob beschimpft haben soll, zehn Euro in Rechnung gestellt, weil sie zur Unterkunft fahren und ihm die Tür aufschließen musste.