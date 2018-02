„Maja summt im Südpark

Der Film „Biene Maja 2 - Die Honigspiele“ läuft am 2. März in den österreichischen Kinos an. Und bevor die kleine, freche, schlaue Biene mit Freund Willi auf der Leinwand zu sehen ist, „summen“ sie noch am Samstag, dem 17. Februar, im Südpark herum. Dort erwartet die Fans einiges: Ab 12 Uhr können die Kinder ihre Stargäste begrüßen, anfassen und miteinander Fotos machen.