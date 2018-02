Räuber sticht mit Messer zweimal auf Opfer ein

Die beiden Männer trafen gegen 23 Uhr im Bereich einer Brücke an der Ötztalstraße (B186) in Huben in der Gemeinde Längenfeld aufeinander. Der Tiroler wurde bei der Attacke am linken Oberarm und am linken Oberschenkel verletzt, der Angreifer flüchtete in Richtung Dorfmitte.