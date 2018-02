„Wer sich Geschichte nicht stellt, wird gestellt“

Auf Qualität setzen, nicht auf Zeit

Einmischen will sich der Nationalratspräsident aber nicht in die Causa, die das Auftauchen eines Liederbuchs mit NS-verherrlichendem Inhalt in der Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Landtagskandidaten Udo Landbauer ins Rollen gebracht hatte. Nur so viel: "Jeder, der sich der Geschichte nicht stellt, wird von der Geschichte gestellt, schneller als man denkt." Bei der Kommission solle man in erster Linie auf Qualität setzen, nicht auf Zeit.