Ein Polizist gab einen Schreckschuss ab

Dank einer aufmerksamen Zeugin, war die mPolizei in der Nacht zum Samstag rechtzeitig vor Ort, als zwei Einbrecher, die in einen Keller in der Münchner Bundesstraße eingedrungen waren, flüchten wollten. Die Männer versuchten davon zu laufen, einem gelang es. Der andere konnte durch einen Schreckschuss in die Erde gestoppt werden.