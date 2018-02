Kritik an verdeckter Finanzierung von Parteien

„Oberösterreich hat nach Wien die höchste Parteiförderung Österreichs. Über 28 Millionen € an Steuergeldern im Jahr reichen ÖVP und SPÖ scheinbar nicht aus“, kritisiert Neos-Landessprecher Clemens Milotta. Grund ist ein aktueller Rechnungshofbericht.

Demnach flossen 2013 und 2014 rund 3,3 Millionen Euro an Landesmitteln direkt an Unternehmen von Schwarz und Rot. „Öffentliche Aufträge an Parteiunternehmen sind strukturelle Korruption. Auf Gemeindeebene müssen Bürgermeister zurücktreten, auf Landesebene ist es ,normal‘, dass sich die Parteien selbst Geld zuschanzen“, fordert Milotta ein Verbot der verdeckten Parteienfinanzierung.