Temptations-Sänger Dennis Edwards verstorben

Edwards war 1968 zu den Temptations gestoßen, einer der bekanntesten Bands des legendären Labels Motown. Als Leadsänger löste er David Ruffin ab, der unter anderem Hits wie "My Girl" gesungen hatte. Edwards brachte nach Ruffins glattem Gesang einen etwas härteren, gröberen Leadgesang mit, der sich unter anderem durch "Cloud Nine", "I Can't Get Next to You", "Masterpiece" und den bis heute beliebten Hit "Papa Was A Rolling Stone" zog. Mit dem Grammy für "Cloud Nine" im Jahr 1968 wurden die Temptations die erste Motown-Band, die die begehrte Auszeichnung überhaupt gewann. "Papa Was A Rolling Stone" stürmte im Dezember 1972 in den USA an die Spitze der Charts. Das Lied um einen abwesenden Vater markierte auch einen Wandel hin zu sozialkritischeren Texten.