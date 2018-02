Gericht verbietet Muezzin-Ruf per Lautsprecher

Ein deutsches Gericht hat jetzt einer islamischen Gemeinde untersagt, per Lautsprecher zum Freitagsgebet aufzurufen. Die islamische Glaubensgemeinschaft in der Ortschaft Oer-Erkenschwick im Ruhrgebiet hatte eine gültige Genehmigung der Stadt, doch ein Ehepaar reichte Klage ein. Allerdings nicht primär wegen des Lärms, sondern wegen des Inhalts des Gebetsrufs. Dieser stelle Allah über unseren Gott der Christen. "Und das kann ich als Christ, der hier in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist, nicht akzeptieren", so der Kläger.