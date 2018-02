„Er war doch immer vorbildlicher Familienvater“

In seinem Heimatort galt er als "besonders nett"

Er, dieser Mann, der in seinem Heimatort als "besonders nett" gegolten hatte. Er, ein nach außen hin braver Familienvater, angestellt in einem staatlichen Betrieb und SPÖ-Gemeinderat. Und nein, keiner seiner Nachbarn will glauben, was jetzt in den Medien über ihn berichtet wird: dass er sich an Kindern vergangen haben und ein Fan von Adolf Hitler sein soll.